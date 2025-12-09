Haberler

Kırşehir'de Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 3 mezar steli ele geçirildi

Kırşehir'in Mucur ilçesinde bir araçta Roma ve Bizans dönemlerine ait mezar steli ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ile Mucur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe girişinde M.K'nin kullandığı otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 3 mezar steli ele geçirdi.

Jandarma ekipleri, 25-75 santimetre arasında değişen uzunluklara ve 20-35 santimetre arasında genişliğe sahip 3 mezar stelini muhafaza altına aldı.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
