Kazada ölen Samet, toprağa verildi

Kırşehir'de gece saatlerinde meydana gelen kazada otomobili takla atan 18 yaşındaki Samet Gül hayatını kaybetti. Gül, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Cenazesi Al Çam Camisi’nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

KIRŞEHİR'de otomobilinin takla attığı kazada hayatını kaybeden Samet Gül (18), son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, gece saatlerinde Güneykent yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonu yakınlarında meydana geldi. Samet Gül yönetimindeki otomobil, takla atarak devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Samet Gül, itfaiyenin çalışması sonucu çıkarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Gül, kurtarılamadı.

Samet Gül'ün cenazesi, yakınları tarafından hastane morgundan alınarak kent merkezindeki Ali Çam Camisi'ne getirildi. Samet Gül burada kılınan cenaze namazının ardından Bağbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
