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Kırşehir'de ruhsatsız silah ele geçirildi

Kırşehir'de ruhsatsız silah ele geçirildi
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Kırşehir'de polis ekiplerinin durdurduğu bir otomobilde ruhsatsız tabanca, şarjör ve 15 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırşehir'de ruhsatsız tabanca, şarjör ve fişekler ele geçirildi, 1 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde yaptıkları kontrolde bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 15 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Serkan Güner
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