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Nikahına giderken kazada öldü

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KIRŞEHİR'de otomobilin şarampole devrildiği kazada 1 hafta önce nişanlanıp, bugün kıyılacak nikahı için kent merkezine giden sürücü Muhammed İnce (26), hayatını kaybetti.

KIRŞEHİR'de otomobilin şarampole devrildiği kazada 1 hafta önce nişanlanıp, bugün kıyılacak nikahı için kent merkezine giden sürücü Muhammed İnce (26), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Kırşehir- Aksaray kara yolu Dedeli köyü yakınlarında meydana geldi. Muhammed İnce idaresindeki 40 BB 769 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemede, İnce'nin hayatını kaybettiği belirlendi. 1 hafta önce Ayşegül Çevre ile nişanlanıp, bugün nikahı için Dedeli köyünden Kırşehir merkezine gitmek için yola çıktığı belirtilen İnce'nin cenazesi, otopsi için Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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