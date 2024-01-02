Kırşehir'de Otomobil Devrildi: Baba ve Oğlu Yaralandı
Kırşehir-Ankara kara yolu Kurancılı beldesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, Selahattin Ç. idaresindeki otomobil tarlaya devrildi. Kazada yaralanan baba ve oğlu, Kaman Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kırşehir'de otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan baba ve oğlu tedavi altına alındı.
Selahattin Ç. idaresindeki 46 AHU 078 plakalı otomobil, Kırşehir- Ankara kara yolu Kurancılı beldesi yakınlarında tarlaya devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile oğlu Yamaç Ç, ambulansla Kaman Devlet Hastanesine sevk edildi.