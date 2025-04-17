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Kırşehir'de Öğretmen Akademileri Projesi Kapsamında Türkülerin Önemi Tartışıldı

Kırşehir'de Öğretmen Akademileri Projesi Kapsamında Türkülerin Önemi Tartışıldı
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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde düzenlenen programda öğretmenler, Türk Halk Müziği ve türkülerin kültürdeki yeri ile önemini değerlendirdi. Araştırmacı yazar Dursun Çiçek, öğretmenlere yerel kültürle tanışmaları için bilgiler sundu.

Kırşehir'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Öğretmen Akademileri Projesi" kapsamında öğretmenler türküleri konuştu.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde (KAEÜ) düzenlenen programa katılan öğretmenler, Türk Halk Müziği ve türkülerin kültürdeki yeri ve önemini değerlendirdi.

Milli Eğitim Bakanlığının öncülüğünde Biyografi Akademisi kapsamında konuk olan araştırmacı yazar Dursun Çiçek, kültürel zenginlikler, öğretmenlerin yerel kültürle daha yakından tanışmalarını sağlamak üzere çalışmalardan bahsetti.

Çiçek, öğretmenlere Orta Anadolu kültürü, müzik felsefesi, Muharrem Ertaş, Neşet Ertaş ve Yunus Emre ile ilgili bilgi verdi.

Programda, Kırşehir'den yetişmiş önemli isimlerin hayat hikayeleri ve eserlerini ele alınırken, öğretmenlerin yalnızca mesleki gelişimlerine değil, aynı zamanda kültürel zenginlik kazanmalarına da katkı sağlanması amaçlandı.

Programa, KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Gülşen ve öğretmenler katıldı.

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Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
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