Kırşehir'de '1. Prof. Dr. İlhan Kılıçözü Fen Lisesi Öğrenci Çalıştayı' düzenledi
Güncelleme:
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde gerçekleştirilen '1. Prof. Dr. İlhan Kılıçözü Fen Lisesi Öğrenci Çalıştayı'nda lise öğrencileri, genetik, yapay zeka ve nörobilim gibi konular üzerinde tartışarak geleceğin teknolojik gelişmeleri hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Kırşehir'de lisesi öğrencileri tarafından "1. Prof. Dr. İlhan Kılıçözü Fen Lisesi Öğrenci Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Ahi Evran Kongre Kültür Merkezi'nde düzenlenen çalıştayda konuşan Vali Murat Sefa Demiryürek, gençlerin fikrin, bilimin ve cesaretin harmanlandığı bir gelecek vizyonunda buluştuğunu söyledi.

Demiryürek, çalıştay kapsamında liseli gençlerin genetik, nörobilim, yapay zeka ve kriminalistik teknolojinin geldiği ve gelebileceği noktaları sorguladıklarını belirterek, teknolojiyi konuşurken sanatı ve psikolojiyi de unutmadıklarını dile getirdi.

Çalıştaydan dolayı öğrencileri takdir eden Demiryürek, "Yapay zeka yalan söylemeyi öğrenirse bu gelişim midir?" ya da "Makineler empati kurabilir mi?" diye soran gençlik varsa geleceğe dair hiçbir endişeleri olmayacağını aktararak, şöyle konuştu:

"Çünkü sizler teknolojiyi sadece kullanan değil, onu etik ve vicdani bir süzgeçten geçirebilecek ferasete sahip nesilsiniz. 'Acaba' diye sorabilen, hayal kuran ve hayalinin peşinden akademik disiplinle koşan genç zihinler bir ülke için büyük zenginliktir. Bu çalıştay, 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunun, Milli Teknoloji Hamlesi'nin Kırşehir'deki ayak sesleridir. Bugün sorduğunuz soruların cevabını belki hemen bulamayacaksınız ama o soruyu sormuş olmak bile sizi yaşıtlarınızdan hatta bizlerden bir adım öne taşıyacak. Bu çalışmanız, Kırşehir'deki ve Türkiye'deki diğer liselere de örnek teşkil edecek, onlara da 'Biz de yapabiliriz' cesaretini aşılayacaktır."

KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil de yükseköğretim kurumlarını tercih edecek olan lise öğrencilerinin başarılı çalıştay yapmalarından mutlu olduklarını vurguladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yasin Gülşen ise Ahi Evran-ı Veli'nin, Cacabey'in, Aşıkpaşa'nın izinde bilim alanında çalışma yapan gençlerin varlığının çok kıymetli olduğunu, 6 farklı alanda uzman akademisyenler eşliğinde bilimsel anlamda geleceğe ışık tutacak, zihinleri açacak bilgilerin paylaşıldığını ifade etti.

Çalıştay, öğrencilerin farklı gruplar halinde sunumları ve çeşitli fikirleri tartışmaları ile son buldu.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
