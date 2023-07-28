Kırşehir'de Minibüste Uyuşturucu Operasyonu: 17 Kilo 428 Gram Ele Geçirildi

Kırşehir'de polis ekipleri tarafından takibe alınan minibüste yapılan aramada 17 kilo 428 gram uyuşturucu ele geçirildi. Operasyon sonucunda 4 kişi gözaltına alındı.

KIRŞEHİR'de, polis ekiplerince takibe alınarak durdurulan minibüste, 17 kilo 428 gram uyuşturucu ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Ortaköy ilçesinde takibe aldıkları, Kayseri'den Ankara'ya giden 2 minibüs durduruldu. Narkotik köpeği, 'Çine' ile yapılan aramalarda, araçlardan birinde 17 kilo 428 gram uyuşturucu ele geçirildi, Y.Y., E.S., N.K. ve M.H.A. gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.