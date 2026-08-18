Kırşehir'de Mandıradan Büyükbaş Çalanlardan Biri Tutuklandı

KIRŞEHİR'de tel örgülerini keserek girdikleri mandıradan 10 büyükbaş çalıp, Ankara'da sattıkları belirlenen 2 şüpheliden F.A. (45) tutuklandı, İ.A. (19) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, gece saatlerinde Çukurçayır mahallesindeki bir mandırada meydana geldi. İddiaya göre; tel örgüleri keserek mandıraya giren 2 kişi, 10 büyükbaşı araca yükleyerek bölgeden uzaklaştı. Hayvanların çalındığının fark edilmesi üzerine durum polise bildirildi. İhbar sonrası Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, bölgede saha çalışması yaparken, güvenlik kameraları ile Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarını da incelemeye aldı. Çalışmalar sonucunda şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Çalınan 10 büyükbaşın ise Ankara'nın Elmadağ ilçesine götürülerek satıldığı belirlendi. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonla F.A. (45) ve İ.A. (19) yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.A. tutuklandı, İ.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı