Kırşehir'de Lastik Fabrikasında İş Kazası: Murat Güzel Hayatını Kaybetti

KIRŞEHİR'de lastik fabrikasında kaynak yaptığı sırada 30 metre yüksekliğindeki çatıdan düşerek hayatını kaybeden işçi Murat Güzel (41), toprağa verildi.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Kırşehir- Kayseri kara yolunun 7'nci kilometresinde bulunan bir lastik fabrikasında meydana geldi. Fabrika deposunun çatısında kaynak yapan Murat Güzel, dengesini kaybederek yaklaşık 30 metreden düştü. Kazayı gören diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Güzel'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Güzel'in cansız bedeni, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Cenaze, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesi tarafından teslim alındı. 1071 Sultan Alparslan Camii'nde kılınan namaza, Güzel'in ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Murat Güzel, kılınan namazın ardından toprağa verildi.