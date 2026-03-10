Haberler

Kırşehir'de kesinleşmiş 44 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

Kırşehir'de kesinleşmiş 44 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir'de, hakkında kesinleşmiş 44 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kırşehir'de, hakkında kesinleşmiş 44 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Kırşehir ve Ankara'da çok sayıda suçtan kaydı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.T'nin yakalanması için çalışma yaptı.

Teknik ve fiziki takip sonucu Ankara'ya gittiğini belirlenen B.T, JASAT ekiplerince düzenlenen operasyonda, saklandığı adreste yakalandı.

Çeşitli suçlardan hakkında 44 yıl 5 ay hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Serkan Güner
İran'ın 2. füzesi sonrası NATO'dan Türkiye'ye jet askeri destek

İran'ın 2. füzesi sonrası NATO'dan Türkiye'ye jet askeri destek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tuğba'nın ölümünde davanın seyrini değiştirecek gelişme! Profesör eş asıl şimdi yandı

Tuğba'nın ölümünde davanın seyrini değiştirecek gelişme
Hafize Gaye Erkan'ın yeni görevi belli oldu! Dikkat çeken referans detayı

Hafize Gaye Erkan'ın yeni görevi belli oldu! Dikkat çeken referans detayı
Yıldız futbolcuya sapık muamelesi yapıldı! İşte nedeni

Bu adama sapık muamelesi yapıldı! Nedeni bomba
Kim Kardashian'dan yıllar sonra gelen itiraf: Bir erkeğin nasıl olması gerektiğinin tam tanımı

O isim için "Bir erkeğin tam tanımı" dedi
Tuğba'nın ölümünde davanın seyrini değiştirecek gelişme! Profesör eş asıl şimdi yandı

Tuğba'nın ölümünde davanın seyrini değiştirecek gelişme
Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

Herkes ekran başına! Bugün büyük gün

Akaryakıta 24 saat geçmeden yeni zam

Akaryakıta 24 saat geçmeden yeni zam