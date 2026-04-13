Kırşehir'de 7 gündür kayıp kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Kırşehir'in Mucur ilçesinde kaybolan 46 yaşındaki Ramazan Karaaslan'ın bulunması için jandarma ve AFAD ekipleri yoğun arama çalışmaları sürdürüyor. Psikolojik rahatsızlıkları olduğu ileri sürülen Karaaslan'ın kaybolduğu bölgede yapay zeka destekli sistemler ve dronlar kullanılıyor. Kayıp kişi hakkında henüz kesin bir bulguya ulaşılamadı.

Kırşehir'de 7 gündür kayıp olan kişinin bulunması için aramalara devam ediliyor.

Mucur ilçesinde yaşayan ve psikolojik rahatsızlıkları olduğu ileri sürülen 46 yaşındaki Ramazan Karaaslan'ın bulunması için Jandarma ve AFAD ekiplerinin bölgedeki farklı alanlarda arama çalışmaları sürüyor.

Çalışmalarda AFAD'ın yapay zeka destekli işaretleme sistemleri ve termal kameralı dronlar da kullanılıyor.

Kırşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise çalışmalara 61 personel, 2 arama köpeği ve 3 dronla devam edildiği belirtildi.

Kayıp kişinin üzerinde herhangi bir iletişim aracı bulunmaması nedeniyle çalışmaların görsel, fiziksel ve çevresel emareler esas alınarak sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"3 farklı sektörde 2 bin 600 dekar kırsal alan, 20 kilometrelik ırmak kenarı, 2,1 kilometrelik su altı hattı ve 4 bin 500 dekar alan dron desteğiyle taranmıştır. Jandarma unsurları, AFAD, sağlık personeli, kadavra ve iz takip köpekleriyle su altı arama timlerinin katılımıyla toplam 50 personel tarafından yaklaşık 40 kilometre uzunluk ve 500 metre genişliğindeki sahada arama faaliyetlerine devam edilmiştir. Kızılırmak nehir hattı boyunca Sarıyahşi Köprüsü istikametine, nehir yatağı, sazlık alanlar ve erişimi güç noktalar fiziki kontrol yöntemiyle taranmıştır. Gelinen aşamada, yürütülen yoğun ve kapsamlı çalışmalara rağmen kayıp vatandaşımıza ilişkin kesin bir bulguya henüz ulaşılamamıştır."

Mucur ilçesinde yaşayan ve psikolojik rahatsızlıkları olduğu ileri sürülen Ramazan Karaaslan, 6 Nisan'da öğle saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra dönmemiş, yakınları kayıp ihbarında bulunmuştu.

Kent merkezine bağlı Kesikköprü mevkisine gittiği ve burada kaybolduğu öğrenilen Karaaslan için arama çalışması başlatılmıştı.

Kaynak: AA / Serkan Güner
