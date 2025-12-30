Haberler

Kırşehir'de okullar tatil edildi

Güncelleme:
Kırşehir'de beklenen kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 31 Aralık 2025 tarihinde il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildi. Ayrıca, bazı kamu personeli idari izinli sayılacak.

KIRŞEHİR'de beklenen kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle yarın il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.

Kırşehir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada; "Meteorolojik veriler doğrultusunda yapılan son değerlendirmelere göre, il genelinde beklenen kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 31 Aralık 2025 Çarşamba günü tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında (yaygın eğitim merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, Kur'an kursları, özel eğitim kursları vb. dahil) eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelimiz ile anaokulu ve kreş çağında çocuğu olan kadın personelimiz de 31 Aralık 2025 Çarşamba günü 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
