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Komutan Yıldırım, Gazilerle Buluştu

Komutan Yıldırım, Gazilerle Buluştu
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Kırşehir İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Yıldırım, kentteki gazilerle bir araya geldi.

Kırşehir İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Yıldırım, kentteki gazilerle bir araya geldi.

Albay Yıldırım, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kırşehir Şubesi'ni ziyaret etti.

Burada gazilerle bir süre sohbet ederek taleplerini dinleyen Yıldırım, her zaman gazilerin ve ailelerinin yanında olduklarını belirtti.

Vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitleri rahmetle anan Yıldırım, gazilere ise sağlıklı ve huzurlu bir ömür diledi.

Kaynak: AA / Serkan Güner
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