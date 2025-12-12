Kırşehir'de bir otomobilde uyuşturucu hap ele geçirildi

Kırşehir'de jandarma ekiplerinin yaptığı yol uygulamasında bir otomobilde uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Ekipler, Ankara- Kırşehir kara yolunun kent merkezi girişinde durdurdukları bir otomobilde, 78 uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde kullanma aparatları ele geçirdi.

Gözaltına alınan sürücü T.K. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.