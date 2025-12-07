Haberler

Kırşehir'de izinsiz kazı yapan 3 zanlı suçüstü yakalandı

Güncelleme:
Kırşehir'in Mucur ilçesinde izinsiz kazı yapan 3 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Olayla ilgili delici makineler ve malzemeler de ele geçirildi.

Kırşehir'in Mucur ilçesinde izinsiz kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Mucur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal alanda kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, Ö.Ü, B.Ü. ve Ö.Ş.U'yu suçüstü yakaladı.

Yapılan aramada, delici ve kırıcı makine, jeneratör ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
