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Kırşehir'de 2027-2031 Afet Risk Azaltma Planı Çalıştayı Düzenlendi

Kırşehir'de 2027-2031 Afet Risk Azaltma Planı Çalıştayı Düzenlendi
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Kırşehir'de 2027-2031 dönemini kapsayan İl Afet Risk Azaltma Planı çalıştayı gerçekleştirildi. Vali Murat Sefa Demiryürek, afet risklerinin önceden tespit edilmesi ve tedbirlerin zamanında alınmasının önemini vurgulayarak, planın Kırşehir'e özgü olması ve kurumlar arası işbirliğinin gerekliliğine dikkat çekti. Çalıştay, ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla oturumlar halinde devam etti.

Kırşehir'de 2027-2031 dönemi "İl Afet Risk Azaltma Planı" çalıştayı gerçekleştirildi.

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, kent merkezinde bir otelde düzenlenen çalıştayda, afetlerle mücadelede güçlü bir müdahale kapasitesine sahip olmanın yanı sıra riskleri önceden belirlemenin ve gerekli tedbirleri afet meydana gelmeden almanın öneminin gerekliliğine dikkati çekti.

2027–2031 yıllarını kapsayacak yeni bir dönem için afet yönetiminde şehrin afetlere karşı daha dirençli hale getirilmesi, risklerin doğru tespit edilmesi ve tedbirlerin zamanında alınmasını hedeflediklerini vurgulayan Demiryürek, şunları kaydetti:

"Her ilin coğrafi yapısı, yerleşim özellikleri, altyapısı ve karşı karşıya bulunduğu riskler farklıdır. Hazırlayacağımız planın da Kırşehir'e özgü olması, hangi riskin nerede bulunduğunu, nereleri etkileyebileceğini ve buna karşı ne yapılması gerektiğini mümkün olduğunca somut biçimde ortaya koyması gerekir. Geçtiğimiz yıllarda ilimizde yaşadığımız aşırı yağış ve taşkın hadiseleri de bunun önemini gösterdi. Afet risklerinin azaltılması tek bir kurumun yerine getirebileceği bir görev değildir. İmar ve yapılaşmadan ulaşıma, enerji ve haberleşmeden su yönetimine ve sağlık hizmetlerine kadar birçok alan birbirini doğrudan etkiliyor. Dolayısıyla kurumlarımız arasındaki işbirliği ve koordinasyon, hazırlayacağımız planın uygulanabilirliği açısından önem taşıyor."

Kırşehir İl Afet ve Acil Durum Müdürü Uğur Olgun'un da bilgi vermesinin ardından oturumlar halinde çalıştayı devam etti.

Kaynak: AA
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