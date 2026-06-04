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Kırşehir'de Halk Eğitimi Merkezi yıl sonu sergisi açıldı

Kırşehir'de Halk Eğitimi Merkezi yıl sonu sergisi açıldı
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Kırşehir'de Halk Eğitimi Merkezi'nin yıl sonu sergisi, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde açıldı. Sergide el sanatları, giyim, nakış ve dekoratif ürünler beğeniye sunuldu. Vali Yardımcısı ve İl Milli Eğitim Müdürü, kursiyerlerin emeklerini tebrik etti.

Kırşehir'de "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında Halk Eğitimi Merkezinin yıl sonu sergisi açıldı.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde açılan sergide, yıl boyunca merkezdeki çeşitli kurslara katılan kursiyerlerin hazırladığı el sanatları, giyim, nakış, dekoratif ürünler ve birçok alandaki çalışmalar beğeniye sunuldu.

Sergiye katılan Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Gülşen, il protokolü, okul müdürleri ve öğretmenler, kursiyerlerin çalışmalarını inceledi.

Çetinkaya, çalışmaların büyük emek gerektirdiğini ve son derece değerli olduğunu belirterek, tüm usta öğreticileri ve kursiyerleri tebrik etti.

Gülşen de hayat boyu öğrenme kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla etkinlik düzenlendiğini belirterek, sergiye katılan herkese teşekkür etti.

Katılımcılar, kursiyerler tarafından hazırlanan el emeği ürünleri inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA / Serkan Güner
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