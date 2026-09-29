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Kırşehir'de hapis cezası kesinleşen 2 firari hükümlü jandarma operasyonuyla yakalandı

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Kırşehir'de hapis cezası kesinleşen 2 firari hükümlü jandarma operasyonuyla yakalandı
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Kırşehir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, jandarma ekiplerinin operasyonuyla saklandıkları adreslerde yakalandı. Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kırşehir'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.H. ve H.S. saklandıkları adreslerde operasyonla yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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