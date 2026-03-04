Kırşehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Kırşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.E. adlı hükümlü jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Kırşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, bu kapsamda FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.E'yi (48) yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Serkan Güner