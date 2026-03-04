Haberler

Kırşehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.E. adlı hükümlü jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Kırşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, bu kapsamda FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.E'yi (48) yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Serkan Güner
Hamaney'in üç gün sürmesi planlanan cenaze töreni ertelendi

İran'dan sürpriz Hamaney kararı: Tüm hazırlıklar iptal