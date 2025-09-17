Kırşehir'de Evde Tamir Yapan Genç Adam Düşerek Hayatını Kaybetti
Kırşehir Mucur ilçesinde evde kablo tamiri yapan 23 yaşındaki İsa Çetin, dengesini kaybederek düştü ve cebindeki bıçak karnına saplandı. Ailesinin ihbarı sonrasında hastaneye kaldırılan Çetin, bu sabah hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
KIRŞEHİR'de evde tamir yaptığı sırada dengesini kaybederek düşen ve cebindeki bıçak karnına saplanan İsa Çetin (23), hayatını kaybetti.
Olay, dün akşam saatlerinde Mucur ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre; evinde kablo tamiri yapan İsa Çetin, çıktığı yerden inerken dengesini kaybederek düştü. Bu sırada cebinde bulunan bıçağın karnına saplanmasıyla Çetin, ağır yaralandı. Ailesinin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Çetin, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. İsa Çetin, bu sabah hayatını kaybetti. 1 ay önce evlenen Çetin'in ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel