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Kırşehir'de Sahte İçki Operasyonu: 1 Gözaltı

Kırşehir'de Sahte İçki Operasyonu: 1 Gözaltı
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Kırşehir'de jandarma ekiplerince bir adrese düzenlenen operasyonda 35 litre etil alkol ile 15 litre sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınırken, şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kırşehir'de düzenlenen operasyonda 35 litre etil alkol ve 15 litre sahte içki ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte alkol üreten, satışını yapan ve piyasaya sürmek isteyenlerin yakalanması ile halk sağlığının korunması amacıyla çalışma yürüttü.

Bu kapsamda belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, aramada 35 litre etil alkol ve 15 litre sahte içki ele geçirdi.

Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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