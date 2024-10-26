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Kırşehir'de 'Eğitimde Veli Projesi' Açılış Programı Düzenlendi

Kırşehir'de 'Eğitimde Veli Projesi' Açılış Programı Düzenlendi
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Kırşehir'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Eğitimde Veli Projesi'nin açılış programında konuşan Vali Murat Sefa Demiryürek, projenin çocuk gelişimindeki önemi ve aile içi iletişimin güçlendirilmesine yönelik hedeflerini vurguladı.

Kırşehir'de İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan "Eğitimde Veli Projesi"nin açılış programı gerçekleştirildi.

Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Vali Murat Sefa Demiryürek, çocukların yaşamla ilgili ilk deneyimlerini kazandıkları, güven duygularını geliştirdikleri, sosyalleşmeyi ve topluma uygun tutum ve davranış sergilemeyi öğrendikleri ilk ortamın aile olduğunu söyledi.

Ailenin, çocuk gelişimi ve eğitimi konusunda bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve öğrendiklerini davranışa dönüştürmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Demiryürek, "Teknolojiyle birlikte toplumda yaşanan sosyal, ekonomik gelişmeler ile Türk aile yapısında görülen değişimler, aile içi iletişim sorunlarını da beraberinde getirmiş, aile çocuk arasında iletişim problemleri yaşanmaya başlamıştır. Hazırlanan proje ile huzurlu bir aile ortamı oluşturma, sorunlara uygun dil, tutum ve davranışlarla yaklaşma, örnek anne baba kavramını somutlaştırma, çocukların okul ve sosyal hayatlarında başarılı olmalarının sağlanması amaçlanmaktadır." dedi.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan da eğitimde marka kent olan Kırşehir'de hayata geçirilen projenin öğrenciler ile aileleri arasındaki iletişimin doğru yapılması ve geliştirilmesi için önem arz ettiğini hatırlatarak, emeği geçenlere teşekkür etti.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yasin Gülşen de konuşma yaptı.

Programda Doç. Dr. Esef Hakan Toytok "Farklı bak, farklı düşün, fark yarat", Doç. Dr. Özgür Bolat "Mutlu ve başarılı çocuk nasıl yetiştirilir?" ve Prof. Dr. Erkan Kıral "Mükemmel veli olmak" başlıklı sunum yaptı.

Programı daire amirleri, öğretmenler ve ebeveynler katıldı.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel

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