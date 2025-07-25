Kırşehir'de Dronla Yasa Dışı Kenevir Ekimine Operasyon

Kırşehir'in Akpınar ilçesinde bir bahçede dronla yapılan aramada yasa dışı olarak kenevir ekildiği belirlendi.

Kırşehir İl ve Akpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe merkezine yakın kırsalda bir bahçede yasa dışı kenevir ekildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bahçede dronla yapılan kontrollerde kenevirler tespit edildi.

Ardından jandarma ekiplerinin N.U'ya ait bahçede yaptıkları aramada yasa dışı olarak ekilen 9 kök kenevir ele geçirildi.

Bahçe sahibi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.