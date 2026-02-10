Kırşehir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
Kırşehir merkezli 5 ilde gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan 4 şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı. Eş zamanlı düzenlenen baskınlarda pek çok dijital materyal ele geçirildi.
Kırşehir merkezli 5 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şubesi ekiplerince Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kendilerini polis, asker ve kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapanlara yönelik çalışma yürütüldü.
Ekiplerin yaptığı analiz çalışmalarıyla "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik Kırşehir, Adana, Şanlıurfa, Gaziantep ve Sakarya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda S.A, K.B, S.Ö. ile F.K. gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.