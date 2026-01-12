Kırşehir'de 1571 metre rakımda 'karsambaç' keyfi

KIRŞEHİR'de Kervansaray Dağı'nda 1571 metre rakımdaki kamp alanında çadır kuran dağcılar, pekmezle karı buluşturarak 'karsambaç' yapıp yedi.

İl merkezinde saat 08.30 sıralarında toplanan Doğa Sporları Kulübü üyeleri, minibüsle Boztepe Çeşmesi mevkisine ulaştı. Burada yapılan kısa teknik bilgilendirmenin ardından yürüyüş yapan dağcılar, karla kaplı ve yer yer ormanlık alanda yaklaşık 2 saat süren bir tırmanışla kamp kuracakları alana vardı. Kamp alanına ulaştıktan sonra 1571 metrede çadırlarını kuran dağcılar, sıcak içecek ve yemek hazırlığı için çevreden kar topladı. Topladıkları karı, dağcı ocaklarında eriterek su elde eden ekip, kar suyuyla çay demledi. Ayrıca dağcılar, yanlarında getirdikleri pekmezi karla birleştirerek 'karsambaç' tatlısı yapıp tüketti.

Haber: Fahrettin TOKER/KIRŞEHİR,