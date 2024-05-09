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Kırşehir'de Çocuklara Trafik Eğitimi Verildi

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Kırşehir'de, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kapsamında çocuklara trafik eğitimi verildi. İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen etkinlikte, oluşturulan trafik eğitim parkurunda anaokulu ve ilkokul öğrencilerine pedallı araçlar kullandırılarak trafik kuralları uygulamalı anlatıldı. Bir polis memurunun öğrencilerle bateri çaldığı etkinlikte, çocuklar müzik ve şarkılara da eşlik etti. Etkinliğe katılan Vali Hüdayar Mete Buhara, trafik kurallarını erken yaşlarda öğretmenin önemine vurgu yaparak, programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Kırşehir'de, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kapsamında çocuklara trafik eğitimi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen etkinlikte, oluşturulan trafik eğitim parkurunda anaokulu ve ilkokul öğrencilerine pedallı araçlar kullandırılarak trafik kuralları uygulamalı anlatıldı.

Bir polis memurunun öğrencilerle bateri çaldığı etkinlikte, çocuklar müzik ve şarkılara da eşlik etti.

Etkinliğe katılan Vali Hüdayar Mete Buhara, gazetecilere yaptığı açıklamada, Trafik Haftası kapsamında yüzlerce çocukla bir arada olduklarını söyledi.

Trafiğin hayatın bir gerçeği olduğuna dikkati çeken Buhara, "Trafik kurallarını da çocuklarımıza erken yaşlarda öğretmek ve birbirimize saygıyı anlatmak için etkinliği düzenledik. Çocuklarımız da bugün çok mutlular. Çok erken yaşlarda, anaokulu dönemlerinde çocuklarımıza trafik kurallarını öğretmemiz ve farkındalık oluşturmamız gerekiyor. Programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyor, kazasız belasız günler diliyorum." diye konuştu.

Etkinliğin ardından öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kaynak: AA / Güncel

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