Kırşehir'de Çalınan 18 Küçükbaş Hayvan Bulundu

Kırşehir'in Kaman ilçesinde çalındığı bildirilen 18 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin karadan ve dronla yaptığı arama sonucunda bulundu. Hayvanlar sahibine teslim edildi.

KIRŞEHİR'de çalındığı belirtilen 18 küçükbaş, jandarmanın hem karadan hem de dron destekli çalışmasıyla bulundu.

Olay, Kaman ilçesi Meryemkaşı köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan M.K., küçükbaşlarının ağılda olmadığını fark edince jandarma ekiplerine çalındığı ihbarında bulundu. Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, kayıp hayvanları bulmak için hem karadan hem de dronla arama yaptı. Köy yakınlarında bulunan terk edilmiş ağılda inceleme yapan ekipler, 3 koç, 6 kuzu ve 9 koyun olmak üzere toplam 18 küçükbaşı buldu. Hayvanlar sahibine teslim edildi.

Şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
