Kırşehir'de 'Bağımlılıklardan Özgür Türkiye Projesi' başlatıldı

Kırşehir'de, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen "Bağımlılıklardan Özgür Türkiye Projesi"nin açılışı gerçekleştirildi.

Kırşehir Bağımlılıkla Mücadele Derneğinin yürütücülüğünde, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ), Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Yeşilay Kırşehir Şubesi ve bazı derneklerin ortaklığında hazırlanan projenin açılış töreni, KAEÜ Ahi Evran Kongre Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Burada konuşan Vali Murat Sefa Demiryürek, bağımlılığın aileyi, eğitimi, çalışma hayatını, kamu düzenini, toplumsal huzuru ve geleceği doğrudan etkileyen toplumsal risk alanı olduğunu söyledi.

Tütün, alkol ve madde bağımlılıklarının yanında, teknoloji ve kumar gibi yeni kuşak bağımlılıkların da özellikle gençleri tehdit ettiğini vurgulayan Demiryürek, "Mücadele kapasitemizi sürekli güncel tutmalıyız. Toplumu uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden uzak tutmak, koruyucu önleyici hizmetleri güçlendirmek ve tedavi ile rehabilitasyon süreçlerinin daha etkin hale getirilmesi hedeflenmektedir." diye konuştu.

Demiryürek, Kırşehir olarak koruyucu ve önleyici çalışmaları güçlendirmeyi, aileleri danışmanlık ve rehberlik mekanizmalarına daha hızlı ulaştırmayı, gençlerin sosyal, kültürel ve sportif imkanlara erişimini artırmayı, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinde kurumlar arası koordinasyonu pekiştirmeyi ve sahadan gelen veriye dayalı ölçülebilir politikalar üretmeyi öncelikli gördüklerini dile getirdi.

Kırşehir Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Erdal Lafvermez de bağımlılıkla mücadelede kalıcı başarının, gençleri spora, sanata ve kültüre yönlendirmekten geçtiğine dikkati çekerek, projenin bu vizyonla hayata geçirildiğini kaydetti.

KAEÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Yeşilay gönüllüsü Prof. Dr. Muttalip Çiçek ise 2026 yılının "Bağımsızlık Yılı" olarak ilan edildiğini hatırlatarak, bağımlılıkla mücadele, önleyici yaklaşımlar ve genç odaklı çalışmalar hakkında sunum yaptı.

Konuşmaların ardından projeye katkı sunan ve işbirliği yapan kişi ve kurumlara hediye verildi, Bağımlılıkla Mücadele Farkındalık Sergisi gezildi.

Programa, KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Mesut Görücü, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları ile siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı.