Kırşehir'de Makaron ve Elektronik Nargile Operasyonu

Kırşehir'de 7 bin 420 doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 8 elektronik nargile ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde denetim ve uygulama yaptı.

Bu kapsamda bir iş yerinde yapılan aramada, 7 bin 420 doldurulmuş makaron ve 8 elektronik nargile ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.A. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: AA