Haberler

Kırşehir'de 460 paket makaron ele geçirildi

Kırşehir'de 460 paket makaron ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir'de 460 paket doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

Kırşehir'de 460 paket doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde yol kontrol uygulaması yaptı.

Denetim sırasında durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, 460 paket doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan T.S. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
Trump: Netanyahu savaşta kalmamı istiyor, İran anlaşma yapmazsa geri döner işi bitiririm

Netanyahu görüşmesine saatler kala Trump resti çekti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sakın eşi görmesin! Cucurella'nın koluna dövmesini yaptırdığı isim bomba

Sakın eşi görmesin! Koluna dövmesini yaptırdığı isim bomba
Ne maç ama! Xabi Alonso'nun çalıştırdığı Chelsea, Ufuk Talay'ın takımını 6-4 devirdi

Alonso'nun çalıştırdığı Chelsea, Ufuk Talay'ın takımını 6-4 devirdi
Hayko Cepkin, Ahbap soruşturmasında ifade verdi: Gazetecilere küfür ve hakaret

Hayko Cepkin ifade için adliyede: Gazetecilere büyük ayıp
Samsunsporlu Holse MLS'e transfer oldu

Takımının yıldızını ABD'ye gönderdi!
Eşinin kafasına sıkan bekçinin ifadesi ortaya çıktı! Kapıyı kızının sesiyle açtırmış

Eşinin kafasına sıkan bekçinin ifadesi ortaya çıktı
Leao'dan Fenerbahçe için milyonların beklediği cevap geldi

Leao'dan milyonların beklediği cevap geldi
Binlerce kişiyi ilgilendiren emsal karar! Elini öpmeye gitmedi, tapusu iptal edildi

Elini öpmeye gitmedi, tapusu iptal edildi