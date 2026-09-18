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Kırşehir'de 39. Ahilik Haftası konserinde Özgür Can Çoban türküler seslendirdi

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Kırşehir'de 39. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Cacabey Meydanı'nda Türk halk müziği konseri verildi. Konserde Furkan Kama Karadeniz yöresinden eserler okudu, Özgür Can Çoban ise 'Gönül Dağı' gibi türküler seslendirdi; vatandaşlar eserlere eşlik etti.

Kırşehir'de 39. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında sanatçılar Türk halk müziği konseri verdi.

Cacabey Meydanı'nda düzenlenen konserin ilk bölümünde sahne alan Furkan Kama, Karadeniz yöresinden eserler okudu.

Ardından Özgür Can Çoban, sanatseverlerle bir araya geldi. Çoban, sevilen eserlerin yanı sıra Kırşehir ve farklı yörelerden "Kendim ettim", "Beni eller gibi görme", "Gönül Dağı" başta olmak üzere repertuarından çeşitli türküler seslendirdi.

Meydanı dolduran ve yoğun ilgi gösteren vatandaşlar konseri izleyerek, eserlere eşlik etti.

Ticaret İl Müdürü İsmail Güner, konserden sonra sanatçılara teşekkür ederek, hediye takdim etti.

Kaynak: AA
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