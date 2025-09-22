Kırşehir'de, 38. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında halk konseri gerçekleştirildi.

Cacabey Meydanı'nda düzenlenen şef Mustafa Acar yönetimindeki konserde TRT sanatçıları Selma Geçer, Özgür Eren, Mustafa Kemal Şimşek, Barış Akpınar, İlker Gökkaya, Ayşen Birgör, Melda Kuyucu Kılıç, Suat Erdil ve Çiğdem Yarkın sahne aldı.

Konsere ilgi gösteren Kırşehirliler, sanatçıların seslendirdiği türkü ve şarkılara eşlik etti.

Gecede, "Bozkırın Tezenesi" olarak bilinen halk ozanı Neşet Ertaş ile babası Muharrem Ertaş, Hacı Taşan ve Çekiç Ali'nin sevilen eserlerinin yanı sıra Türk halk ve sanat müziği eserleri de seslendirildi.

TRT Müzik, TRT Türkü, TRT Nağme ile TRT Radyo sosyal medya kanallarından canlı yayınlanan konserin ardından Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, saz ve ses sanatçıları ile emeği geçenlere teşekkür ederek çiçek verdi.