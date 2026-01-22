Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
Kırşehir'de jandarma ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan çalışmalarda toplam 335 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Ekipler, kent merkezi yakınlarında şüphe üzerinde durdurdukları 2 kişinin üzerinde 227 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.
Bir otomobilde yapılan aramada ise 108 sentetik uyuşturucu hap bulundu.
Gözaltına alınan 3 zanlı hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
