Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Kırşehir'de jandarma ekipleri, yaptıkları operasyon sonucunda 25 sentetik uyuşturucu hap ele geçirerek 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Ekipler, kent merkezi yakınlarında şüphe üzerinde durdurdukları otomobilde ve içindeki E.D ve D.D'nin üst aramasında 25 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 zanlı hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel