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Kırşehir'de 189 bin makaron ele geçirildi

Kırşehir'de 189 bin makaron ele geçirildi
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Kırşehir'in Kaman ilçesinde, 164 bin doldurulmuş ve 25 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 26 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi, 1 zanlı yakalandı.

Kırşehir'in Kaman ilçesinde, 164 bin doldurulmuş ve 25 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 26 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi, 1 zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe de bir kişinin kaçak makaron dolumu yaparak satış yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda şüphelinin ikamet ve iş yerinde yapılan aramada 164 bin doldurulmuş ve 25 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 26 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.

Şüpheli ile ilgili adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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