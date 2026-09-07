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Kırşehir'de 125 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi

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Kırşehir'de terör örgütü propagandası yapan 125 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

Kırşehir'de terör örgütü propagandası yapan 125 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çeşitli suçlara karşı sanal devriye faaliyeti yürüttü.

Bu kapsamda, terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 125 sosyal medya hesabı hakkında işlem başlatıldı.

Kırşehir Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla söz konusu sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA
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