Derbiyi izlerken kalp krizi geçiren Fenerbahçeli gazinin cenazesi Mersin'de defnedildi

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki Fenerbahçe-Beşiktaş müsabakasını izlediği tribünde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden sarı-lacivertli taraftar Gerçek Yaşar'ın cenazesi, Mersin'in Mut ilçesinde toprağa verildi.

Chobani Stadı'nda 5 Eylül'de oynanan karşılaşma sırasında tribünde kalp krizi geçirmesi sonucu yaşamını yitiren 48 yaşındaki gazi Yaşar'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, İstanbul'daki işlemlerinin ardından Mut ilçesindeki Laal Paşa Camisi'ne götürüldü.

Buradaki askeri törene, Yaşar'ın eşi Zehra, oğlu Gazi (16) ve kızı Zeren Yaşar (12) ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şinasi Güçlü, Mut Kaymakamı Osman Çelikkol, Mut Belediye Başkanı Murat Orhan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tolga Nacar, Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticilerinden Barış Karagöz, Mehmet Aydın, Volkan Akan ve İsmail Balcı ile vatandaşlar katıldı.

Törende Yaşar'ın ailesi, tabuta sarılıp gözyaşı döktü.

İlçe Müftüsü Hasan Akçan'ın kıldırdığı namaz sonrası Yaşar'ın cenazesi, dualar eşliğinde Belediye Yeni Mezarlığı'na defnedildi.

Bingöl'de gazi olmuştu

Gerçek Yaşar'ın 2003'te jandarma asteğmen olarak görev yaptığı Bingöl'de gazi olduğu, daha sonra Mut Orman İşletme Müdürlüğünde çalışmaya başladığı belirtildi.

Yaşar'ın, oğlu Gazi Yaşar ile ilk kez tribünden maç izlemek için Chobani Stadı'na gittiği, müsabakanın ikinci yarısında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: AA