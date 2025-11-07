Haberler

Kırşehir'de 102 Ünite Kan Bağışı Rekoru

Kırşehir'de 102 Ünite Kan Bağışı Rekoru
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla düzenlenen kan bağışı kampanyasında Kırşehir, bugüne kadar ulaşılan en yüksek bağış sayısı ile rekor kırdı. Türk Kızılay'ın mobil TIR'ında 102 ünite kan toplandı.

KIRŞEHİR'de, Cumhuriyet'in 102'nci yılı dolayısıyla düzenlenen kan bağışı kampanyasında 102 ünite kan toplanarak kentte bugüne kadar ulaşılan en yüksek bağış sayısına ulaşıldı.

Türk Kızılay tarafından Cacabey Meydanı'na kurulan mobil kan bağışı TIR'ında düzenlenen kampanyaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Daha önce 80 üniteyle sınırlı kalan günlük kan bağışı, bu kez 102 üniteye ulaşarak rekor kırdı. Kan bağışına, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, İl Emniyet Müdürü Mesut Görücü, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ahmet Yıldırım ile çok sayıda öğretmen ve vatandaş da katıldı.

VALİ DEMİRYÜREK: KAN BAĞIŞI BİR VATANDAŞLIK GÖREVİDİR

Vali Murat Sefa Demiryürek, bağış sonrası yaptığı açıklamada, "Cacabey Meydanı'nda bulunan ve 157 yıldır milletimize hizmet eden Kızılay'ımıza ait kan bağışı TIR'ında, biz de mesai arkadaşlarımızla birlikte bağışta bulunduk. Kan, sadece acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır. Hala laboratuvar ortamında üretilemeyen ve yalnızca gönüllü bağışlarla temin edilebilen bu insani ihtiyaca duyarlılık göstermek hem vatandaşlık görevi hem de toplumsal bir sorumluluktur. Daha önce Kırşehir'de bir günde toplanan en yüksek bağış miktarı 80 ünitedeydi. Dün, Cumhuriyetimizin 102'nci yılına ithafen öğretmenlerimizin ve vatandaşlarımızın yoğun katılımıyla 102 ünite kan bağışı toplandı. Bugün de bu sayıyı aşmayı umuyoruz" dedi.

Mobil kan bağış TIR'ının bir buçuk ay boyunca meydanda hizmet vermeye devam edeceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında Özgür Özel ve Erkan Baş da var

Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında 2 genel başkan var
Doğu illerini ve İstanbul'u geride bıraktı: İşte 9 ayda en çok altın satın alınan ilimiz

Rakam inanılmaz! İşte 9 ayda en çok altın satın alınan ilimiz
Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş, ölüm tehditleri alıyor: Bu davadan vazgeçin yoksa...

Rojin'in babasına ölüm tehdidi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıİbrahim:

Kripto para piyasasında kayıplarla boğuşarak geçirdiğim üç yıl beni delirtti, ancak Nelson FY platformu ve stratejisiyle çalıştıktan sonra portföyüm şu anda 354.000 dolar. Telegram'da (Nildatrading) kendisine ulaşmanızı şiddetle tavsiye ederim, pişman olmayacaksınız!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sabıkalı sevgili, kadın gardiyana yapay zekayla oluşturduğu görüntüyle şantaj yaptı

Kadın gardiyana müstehcen videolu şantaj! CİMER'e bile mesaj yazmışlar
Eski İspanya Kralı 70 yıl sonra itiraf etti: Kardeşimi alnından vurup öldüren bendim

Eski kral 70 yıl sonra itiraf etti: Kardeşimi alnından vurup öldürdüm
Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi

Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi
Cem Yılmaz 9 yıl sonra aynı karakterle dönüyor! Yayın tarihi belli oldu

Cem Yılmaz 9 yıl sonra aynı karakterle dönüyor
Sabıkalı sevgili, kadın gardiyana yapay zekayla oluşturduğu görüntüyle şantaj yaptı

Kadın gardiyana müstehcen videolu şantaj! CİMER'e bile mesaj yazmışlar
Firar ettiği iddia edilen Alaattin Çakıcı bakın nerede görüntülendi

Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Çakıcı bakın nerede görüntülendi
Jennifer Lawrence canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Ünlü oyuncu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba

Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba
Bu dizilerde servet kazanıyorlar: En çok ücret alan erkek oyuncular belli oldu

Dizi başına rekor ücret! En çok kazanan erkek oyuncu açıklandı
DEM Partili Cengiz Çandar: Gece Ankara'daydım, Demirtaş saatler içinde tahliye olabilir

"Gece Ankara'daydım" deyip Demirtaş'la ilgili son haberi verdi
Milan Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...

Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar

Kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar
Alman model Diana Fast, Miss Universe 2025'ten çekildi ve nedenini açıkladı

Ünlü model yarışmadan çekildiğini duyurdu, nedeni dikkat çekti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.