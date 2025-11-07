Kırşehir'de 102 Ünite Kan Bağışı Rekoru

KIRŞEHİR'de, Cumhuriyet'in 102'nci yılı dolayısıyla düzenlenen kan bağışı kampanyasında 102 ünite kan toplanarak kentte bugüne kadar ulaşılan en yüksek bağış sayısına ulaşıldı.

Türk Kızılay tarafından Cacabey Meydanı'na kurulan mobil kan bağışı TIR'ında düzenlenen kampanyaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Daha önce 80 üniteyle sınırlı kalan günlük kan bağışı, bu kez 102 üniteye ulaşarak rekor kırdı. Kan bağışına, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, İl Emniyet Müdürü Mesut Görücü, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ahmet Yıldırım ile çok sayıda öğretmen ve vatandaş da katıldı.

VALİ DEMİRYÜREK: KAN BAĞIŞI BİR VATANDAŞLIK GÖREVİDİR

Vali Murat Sefa Demiryürek, bağış sonrası yaptığı açıklamada, "Cacabey Meydanı'nda bulunan ve 157 yıldır milletimize hizmet eden Kızılay'ımıza ait kan bağışı TIR'ında, biz de mesai arkadaşlarımızla birlikte bağışta bulunduk. Kan, sadece acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır. Hala laboratuvar ortamında üretilemeyen ve yalnızca gönüllü bağışlarla temin edilebilen bu insani ihtiyaca duyarlılık göstermek hem vatandaşlık görevi hem de toplumsal bir sorumluluktur. Daha önce Kırşehir'de bir günde toplanan en yüksek bağış miktarı 80 ünitedeydi. Dün, Cumhuriyetimizin 102'nci yılına ithafen öğretmenlerimizin ve vatandaşlarımızın yoğun katılımıyla 102 ünite kan bağışı toplandı. Bugün de bu sayıyı aşmayı umuyoruz" dedi.

Mobil kan bağış TIR'ının bir buçuk ay boyunca meydanda hizmet vermeye devam edeceği belirtildi.