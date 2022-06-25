Kırşehir Belediyesi, çalışmalarda çıkarılan molozları Kılıçözlü Deresi'ne attı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırşehir Belediyesi, çalışmalarda çıkarılan molozları Kılıçözlü Deresi'ne attı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Kırşehir Belediyesi, çalışmalarda çıkarılan molozları Kılıçözlü Deresi'ne attı Kırşehir Belediyesi tarafından başlatılan sert zemin ve asfalt çalışmalarında çıkarılan moloz yığınları Kılıçözlü Deresi'ne atıldı.

Kırşehir Belediyesi, çalışmalarda çıkarılan molozları Kılıçözlü Deresi'ne attı

KIRŞEHİR - Kırşehir Belediyesi tarafından başlatılan sert zemin ve asfalt çalışmalarında çıkarılan moloz yığınları Kılıçözlü Deresi'ne atıldı.

Şehrin marka görünüme katkı sağlayan Kent Park alanının devamında yer alan bölgede alt yapı ve üst yapı çalışmasında belediye ekipleri çıkan moloz yığınlarını dereye döktü. Moloz yığınlarının dere içerisine hangi nedenle döküldüğü öğrenilemezken çalışmalar da bölgede yürütülüyor.

Geçtiğimiz dönem belediye başkanı Yaşar Bahçesi tarafından yapılan ve üzerinde 2 yapay adanın da bulunduğu parkın devamında yeni dönem belediyenin yaptığı çalışmada, moloz yığınlarını Kılıçözlü deresine bırakması da tepkiyle karşılandı.

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kırşehir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title