Taşköprü'de 94 köye 170 sıvat dağıtıldı

Taşköprü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla 94 köye toplam 170 sıvat dağıtımı gerçekleştirdi. Proje, hayvancılıkla uğraşan üreticilerin suya erişimini kolaylaştırmayı ve hayvan refahını artırmayı hedefliyor.

Taşköprü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla yürütülen Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında ilçeye bağlı köylere sıvat desteği sağladı.

Proje çerçevesinde 94 köye toplam 170 sıvat dağıtımı gerçekleştirildi.

Kırsal bölgelerde hayvancılıkla uğraşan üreticilerin suya erişimini kolaylaştırmak ve hayvan refahını artırmak amacıyla yapılan dağıtımın, tarımsal üretime olumlu katkı sağlaması bekleniyor.

Kastamonu Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Kılınç, projenin kırsal yaşamı desteklemeyi, üreticilerin şartlarını iyileştirmeyi ve bölgedeki hayvancılık faaliyetlerini güçlendirmeyi hedeflediğini söyledi.

Dağıtım programına Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ, Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet İpek, AK Parti İlçe Başkanı Tuncay Kendiroğlu, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Ziya Ergün, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Hamza Sefa Yılmaz - Güncel
