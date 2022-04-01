Kırmızıda geçip ölümlü kazaya neden olan ambulans şoförüne 4 yıl 5 ay hapis

ZONGULDAK (DHA) - ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde nakil için hasta almaya giderken kırmızı ışıkta geçip otomobile çarparak sürücü Zekeriya Duyar'ın (44) ölümüne neden olan ambulans şoförü Mevlüt Can Uzun (23), 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kaza, 2 Haziran 2020 tarihinde Kozlu ilçesi Fatih Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne nakil için hasta almaya giderken kırmızı ışıkta geçen Mevlut Can Uzun yönetimindeki 67 AJ 695 plakalı ambulans, akaryakıt istasyonundan çıkan Zekeriya Duyar yönetimindeki 67 ED 148 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücü Zekeriya Duyar öldü, eşi Safiye Duyar yaralandı. Gözaltına alınan ambulans şoförü Uzun tutuklandı. Bir süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Mevlüt Can Uzun hakkında dava açıldı.

Sanık avukatı Hikmet Yücel karara itiraz edeceklerini söyledi.