Haberler

Kırmızı Işıkta Durdu, Öğretmen Hayatını Kaybetti

Kırmızı Işıkta Durdu, Öğretmen Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da kırmızı ışıkta duran bir otomobile çarpan İsmail Andaç tutuklandı. Kazada kimya öğretmeni Mevlüt Külcü hayatını kaybetti. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.

KONYA'da kullandığı otomobiliyle kırmızı ışıkta duran otomobile çarpıp kimya öğretmeni Mevlüt Külcü'nün (40) ölümüne neden olan İsmail Andaç (41), tedavisinin ardından tutuklandı.

Kaza, 3 Ekim'de saat 13.30 sıralarında Meram ilçesi Antalya Çevreyolu Caddesi'nde meydana geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen Mevlüt Külcü'nün kullandığı 42 BT 341 plakalı otomobile, İsmail Andaç (41) yönetimindeki 42 ATT 900 plakalı otomobil arkadan çarptı. Mevlüt Külcü'nün otomobili, refüjdeki aydınlatma direkleri ile ağaca çarparak ikiye ayrıldı. Diğer araç ise yaklaşık 200 metre sonra elektrik panosuna çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Ekiplerin yaptığı kontrolde Mevlüt Külcü'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan İsmail Andaç ise ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza güvenlik kamerasına yansırken; 2 çocuk babası Mevlüt Külcü'nün, Meram Mehmet Akif Anadolu Lisesi'nde kimya öğretmeni olduğu ortaya çıktı. Otopsi işlemleri tamamlanan Külcü, Ilgın ilçesinde toprağa verildi.

KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS

Konya Şehir Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlanan İsmail Andaç'ın alkol ve uyuşturucu testleri negatif çıktı. Avukatıyla ifade vermek istediği öğrenilen Andaç, tedavisinin ardından polis ekiplerince adliyeye götürdü. İfadesinin ardından İsmail Andaç, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kazanın oluş şekli ve sürücü Andaç'ın hızının tespit edilmesi için bilirkişi raporu beklenecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump'ın hayali suya düştü! İşte Nobel Barış Ödülü'nün sahibi

Trump'ın hayali suya düştü! İşte Nobel Barış Ödülü'nün sahibi
İsrail'in çekilmesi sonrası Gazzeliler evlerine dönmeye başladı

Anlık Gazze!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı isyan ettiren fahiş fiyat artışı için devreye girdi

Vatandaşı isyan ettiren fahiş fiyat artışı için devreye girdi
Mesai arkadaşını çöp kamyonunda katleden zanlı: Öldürmeyi kafama koymuştum

Çöp kamyonundaki vahşette zanlının ifadesi kan dondurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine 'Reis' diye seslenen vatandaşa verdiği yanıt bomba

Kendisine "Reis" diye seslenen vatandaşa verdiği yanıt bomba
Mesai arkadaşını çöp kamyonunda katleden zanlı: Öldürmeyi kafama koymuştum

Çöp kamyonundaki vahşette zanlının ifadesi kan dondurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.