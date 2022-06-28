Kırmızı bültenle aranırken yakalanan DEAŞ'lıya 15 yıl hapis talebiyle dava (2) - Haberler

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Kırmızı bültenle aranırken yakalanan DEAŞ'lıya 15 yıl hapis talebiyle dava (2)

Demirören Haber Ajansı - Haluk Karaaslan - Güncel
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Kırmızı bültenle aranırken yakalanan DEAŞ'lıya 15 yıl hapis talebiyle dava (2)

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA TAHLİYE Ankara 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ayshat Rzaeva ve avukatı katıldı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA TAHLİYE

Ankara 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ayshat Rzaeva ve avukatı katıldı. Mahkemede tercüman eşliğinde savunma yapan Rzaeva, suçsuz olduğunu, eşi nedeniyle Suriye'ye gittiğini ve eşini kaybettikten sonra mağdur olduğunu öne sürdü. Yaşları küçük 2 çocuğu olduğunu ve çocuklarının sevgi evlerinde kaldığını söyleyen Rzaeva, tahliyesini istedi. Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Rzaeva'nın yurt dışına çıkış yasağı ve bulunduğu ilden dışarı çıkış yasağı adli kontrol tedbirleriyle tahliyesine karar verdi. Milli İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) müzekkere yazılarak, sanığın DEAŞ'la iltisakının sorulmasına karar veren heyet ayrıca sanık müdafinin tutacağı evin adresini mahkemeye bildirmesini talep ederek, duruşmayı erteledi.


Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan - Güncel

Suriye Ankara Güncel Haberler

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