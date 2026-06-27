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Kırmızı bültenle aranan uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Mersin'de yakalandı

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MİT ve Mersin Emniyeti'nin ortak operasyonuyla kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu uluslararası uyuşturucu kaçakçısı D.M., Mezitli'de yakalandı.

Kırmızı bültenle aranan uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Mersin'de yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yürütülen çalışma sonucunda yabancı uyruklu şüphelinin yeri tespit edildi.

Bu kapsamda, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş, Narkotik, İstihbarat, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları şubeleri ekiplerince belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu uluslararası uyuşturucu kaçakçısı D.M. Mezitli ilçesinde yakalandı.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal
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