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Alanya'da Kırmızı Bültenle Aranan Rus Dolandırıcı Yakalandı

Alanya'da Kırmızı Bültenle Aranan Rus Dolandırıcı Yakalandı
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ANTALYA’nın Alanya ilçesinde, Rus makamlarınca ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Marat Dreizin, polis ekiplerince yakalandı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, Rus makamlarınca 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Marat Dreizin, polis ekiplerince yakalandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Interpol Daire Başkanlığı tarafından iletilen bilgiler doğrultusunda çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, Rus makamlarınca 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan kırmızı bültenle aranan ve Türkiye'de hakkında G, V ve M tehdit kodları bulunduğu belirtilen Marat Dreizin'in Alanya'da olduğu tespit edildi.

Ekiplerin takibi sonucu Dreizin, bugün saat 16.30 sıralarında Kargıcak Mahallesi Tevfik Müftüoğlu Caddesi'nde yakalandı. Şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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