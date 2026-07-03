Kırkpınar Festivali'nde 90'lar Türkçe pop konseri düzenlendi

Edirne'de 665'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali etkinlikleri kapsamında "90'lar Türkçe Pop Konseri" düzenlendi.

Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilen konserde Reyhan Karaca, Zeynep Dizdar, Mansur Ark, Ümit Sayın ve Grup Vitamin sahne aldı.

Sanatçılar, 1990'lı yılların sevilen şarkılarını seslendirdi.

Konserde Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Reyhan Karaca'ya çiçek takdim etti.

Gencan, burada yaptığı konuşmada, Kırkpınar coşkusunu 90'lı yılların unutulmaz şarkılarıyla yaşadıklarını belirterek, "Bu akşam Edirne'de de 90'lar ruhunu sizlerle birlikte yaşayacağız. Bizi çok mutlu ettiniz. 90'lara dair hafızamda en çok yer eden ve en sevdiğim şarkılardan biri de size ait." dedi.

Konuşmanın ardından Gencan ile Reyhan Karaca, sanatçının "Aldatıldık" ve "Sevdik Sevdalandık" adlı şarkılarının bir kısmını birlikte seslendirdi.

Konser, diğer sanatçıların performanslarıyla sona erdi.