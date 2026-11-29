Kırklareli ve Edirne'de etkili kar, Dereköy Sınır Kapısı'nda ulaşımı aksatıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli ve Edirne'de yüksek kesimlerdeki kar, Dereköy Sınır Kapısı'nda tipiye dönüşüp ulaşımı aksattı. Kofçaz çevresinde ekipler temizleme ve tuzlama yaparken, sıcaklık sıfırın altında 1 derece ölçüldü; yağışın akşama kadar sürmesi bekleniyor, Hamzabeyli'de kar etkili oluyor.
Kırklareli ve Edirne'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Kırklareli'nde sabaha karşı başlayan ve zamanla şiddetini artıran kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde etkisini gösterdi.
Kofçaz ilçesi ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında tipi şeklinde etkili olan yağış, görüş mesafesini düşürerek ulaşımda aksamalara yol açtı.
Karayolları 15. Şube Şefliği ve İl Özel İdaresi ekipleri, güzergahlarda kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü kentte, kar yağışının akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Edirne'nin Hamzabeyli Sınır Kapısı yakınlarında da kar yağışı etkili oluyor.