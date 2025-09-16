Haberler

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Öğrencilerle Bir Araya Geldi

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Öğrencilerle Bir Araya Geldi
Kırklareli Valisi Uğur Turan, eğitim öğretim faaliyetlerini değerlendirmek üzere Hamdi Helvacıoğlu İlkokulu'nu ziyaret etti. Öğrencilerle buluşarak onlara başarı diledi ve öğretmenlerin taleplerini dinledi. Ayrıca, yangın söndürme tankerlerinin köylere teslim törenine de katıldı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Vali Turan, beraberindeki İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun ile Hamdi Helvacıoğlu İlkokulu'nu ziyaret etti.

Öğrencilerle bir araya gelen Turan, öğrencilere derslerinde başarı diledi.

Daha sonra öğretmenlerin isteklerini dinleyen Turan, eğitim öğretim faaliyetleri ve planlanan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Turan, öğretmen ve öğrencilere yeni eğitim öğretim yılının sağlık, huzur ve başarı getirmesini diledi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni önemsediklerini ifade eden Turan, yeni eğitim modeli ile devletin sunduğu imkanlarla eğitimde fırsat eşitliğinin her geçen gün güçlendiğini belirtti.

Yangın söndürme tankerleri köylere teslim edildi

Vize'de 13 yangın söndürme tankeri köylere teslim edildi.

Vize Köylere Hizmet Götürme Birliğince orman yangınlarıyla müdahale amacıyla alınan tankerler için teslim töreni yapıldı.

Kaymakamlık binası bahçesinde gerçekleştirilen törene, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Vali Yardımcısı Faruk Ekiz, Kaymakam Kemal Balaban ve köy muhtarları katıldı.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
