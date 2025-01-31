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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz ve Babaeski'de Ziyaretlerde Bulundu

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz ve Babaeski'de Ziyaretlerde Bulundu
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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Babaeski ve Lüleburgaz ilçelerinde çeşitli kültürel ziyaretler gerçekleştirerek yerel halkla bir araya geldi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz ve Babaeski ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Vali Turan, ilk olarak Babaeski Sarı Saltuk Kültür ve Cem Evi'ni ziyaret etti.

Cem Vakfı Babaeski Şube Başkanı Hüseyin Yeşilbaş'tan bilgi alan Turan, vatandaşlarla da sohbet etti.

Turan ardından Lüleburgaz ilçesinde Hamzabey Cemevi ile Topçu Baba Dergahı, Kültür ve Cemevi'ni de ziyaret etti.

Ziyaretlerde Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce ile Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan da yer aldı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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